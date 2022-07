Der FC Basel schnappt sich den ehemaligen YB-Verteidiger Kasim Adams Nuhu

Der FC Basel langt ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zu und schnappt sich Abwehrspieler Kasim Adams Nuhu.

Der 27-Jährige steht seit Sommer 2018 für die TSG Hoffenheim unter Vertrag. Davor spielte er während zwei Jahren für die Berner Young Boys. Nun kehrt Adams Nuhu nach Angaben von “nau.ch” in die Super League zurück und unterschreibt am Rheinknie. Da der 27-Jährige bei Hoffenheim schon längere Zeit keine grosse Rolle mehr spielt, bot sich ein Wechsel in diesem Sommer an. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der elffache ghanaische Nationalspieler bisher in der Schweiz. Hier will er nun wieder an frühere Leistungen anknüpfen.

psc 21 Juli, 2022 13:50