FCB: Keine Kaufoption, aber Weiterverkaufsbeteiligung bei Fedor Chalov

Der FC Basel konnte sich bei seinem neuen Leihstürmer Fedor Chalov zwar keine Kaufoption sichern, würde allerdings finanziell partizipieren, falls der 23-Jährige seinen Stammklub ZSKA Moskau künftig verlässt und definitiv verkauft wird.

Dies verrät Kaderplaner Philipp Kaufmann bei “Tele Basel”. Grundsätzlich wollte Verwaltungsrat David Degen bei ausgeliehenen Spielern immer über ein Recht auf eine definitive Übernahme verfügen. Bei Cabral-Ersatz Fedor Chalov war dies allerdings nicht möglich, da die ZSKA-Bosse darauf nicht eingingen. Immerhin würde der FC Basel beim nächsten Transfer des Angreifers profitieren. Und natürlich kann sich der FCB auch jederzeit wieder mit den Moskauer Verantwortlichen zusammensetzen und einen regulären Transfer vereinbaren, falls die Russen darauf eingehen.

Erst einmal spielt Chalov bis im Sommer am Rheinknie. Am vergangenen Wochenende stand er beim 3:3 gegen Sion gleich in der Startelf.

psc 8 Februar, 2022 09:45