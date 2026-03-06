Lichtsteiner kommentiert Zoff mit Amir Abrashi sehr lapidar

Basels Trainer Stephan Lichtsteiner zeigte in der Schlussphase des 1:0-Siegs gegen die Grasshoppers wenig Souveränität und lieferte sich einen verbalen Schlagabtausch mit GC-Captain Amir Abrashi als dieser nach einer Roten Karte den Weg in die Katakomben antrat. Für den FCB-Coach war es ein normaler Vorgang.

Aus seiner Sicht gehört dies zum Fussball, wie er nach dem Spiel gegenüber «blue Sport» erklärt: «Man muss das nicht ausschmücken. Das gehört zum Fussball. Es war eine Aktion, in der er unserem Spieler ins Gesicht schlägt. Da schütze ich einfach meine Spieler.» Abrashi sah die Rote Karte, da er sich ein Rencontre mit Koba Koindredi lieferte und diesen auch durch das Gesicht wischte.

Abrashi schimpfte beim Gang in Richtung Kabine und stritt sich dabei auch mit Lichtsteiner. Die beiden mussten sogar von Unparteiischen und Staffmitgliedern getrennt werden. Nach Informationen von «Blick» ging der Zoff in den Katakomben im Anschluss noch weiter.

Schon vor dieser Szene fiel der FCB-Coach negativ auf. Schiedsrichter Luca Cibelli zeigte ihm in der 68. MInute die Gelbe Karte, da er sich an der Seitenlinie zu sehr enervierte. Lichtsteiner dazu: «Ich finde nicht, dass ich viel diskutiert habe. Das kommt anders rüber. Ich kommuniziere mit ihnen, weil ich etwas verstehen will.»

Resultatemässig läuft es beim FCB aktuell. Erstmals seit der Amtsübernahme von Lichtsteiner wurden gegen Lausanne und GC zwei Siege aneinandergereiht.