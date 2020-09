“Das, was wir gesucht haben”: Lausanne leiht Brazao

Der FC Lausanne-Sport leiht mit Pedro Brazao ein echtes Juwel für ein Jahr aus. Giorgio Contini umschreibt die Vorzüge des Neuzugangs.

Bevor es am Sonntag (16 Uhr) für den FC Lausanne-Sport zum Auswärtsspiel gegen den FC Luzern geht, gibt der Aufsteiger einen Neuzugang bekannt. Pedro Brazao stösst per sofort in den von Giorgio Contini trainierten Kader. Der 17-Jährige wird für ein Jahr ohne Kaufoption vom OGC Nizza ausgeliehen.

“Pedro pflegt einen sehr feinen Umgang mit dem Fall und hat das Spielerprofil, das wir gesucht haben. Er ist hier, um als Person und Fussballer zu wachsen und seine Qualitäten und Persönlichkeit einzubringen”, sagt Contini in der dazugehörigen Mitteilung.

Brazao wechselte 2018 vom portugiesischen SF Damaiense nach Nizza. Im April vorigen Jahres gab er sein Debüt in der Profimannschaft des Ligue-1-Klubs. Im bisherigen Serienverlauf stand Brazao noch nicht im Kader der ersten Mannschaft. Der U19-Nationalspieler Portugals spielt am liebsten auf der Linksaussen-Position.

