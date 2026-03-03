SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vincent Steinmann

Der FC Lausanne-Sport stellt einen neuen Klubboss vor

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 14:55
Der FC Lausanne-Sport gibt bekannt, dass Vincent Steinmann im Verein den Posten des CEO übernimmt.

Der Fachmann verantwortet in seiner Funktion künftig alle operativen Abteilungen und soll den Klub organisatorisch strukturieren und weiterentwickeln. Steinmann ist der neue starke Mann des Klubs. Er stiess ursprünglich 2018 als Marketingverantwortlichen zu den Romands und hat einen steilen Aufstieg hinter sich.

Lausanne-Sport gibt ausserdem bekannt, dass die rechtliche Eigentümerschaft per 1. März in einem Blind-Trust-Vertrag an eine unabhängige Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich übertragen wurde. Damit sollen Interessenkonflikte wegen mit anderen Vereinen des Ineos-Konsortiums, dem Lausanne seit 2017 angehört, verhindert werden.

Leen Heemskerk ist dabei von ihrem Amt als Präsidentin zurückgetreten. Vincent Steinmann wurde auch zum Interimspräsidenten des Vereins ernannt.

Bram Boeve und Stéphane Henchoz behalten ihre jeweiligen Funktionen innerhalb der Geschäftsführung und des Verwaltungsrats und gewährleisten so die Kontinuität der Führung des FC Lausanne-Sport.

