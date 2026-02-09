Lugano-Stürmer Koutsias könnte nach Streit mit Behrens nach Polen wechseln

Luganos griechischer Stürmer Georgios Koutsias könnte den Klub in Kürze verlassen. Ein Angebot aus Polen liegt vor.

Der 21-jährige Angreifer hatte sich bei einem Testspiel mit Teamkollege Kevin Behrens verkracht, der in Lugano in der Offensive nach wie vor gesetzt ist. Dem Vernehmen nach sucht Koutsias nach den jüngsten Vorgängen einen neuen Verein.

Möglicherweise hat er diesen nun gefunden. Laut «Blick» hat mit Cracovia der Tabellenfünfte der polnischen Ekstraklasa ein Angebot für den U21-Nationalspieler abgegeben. Die Polen suchen einen Ersatz für den Schweizer Angreifer Filip Stojilkovic (26), der jüngst an Serie A-Klub Pisa verkauft wurde.

Die Offerte für Koutsias soll bei 2 bis 3 Mio. Euro liegen. In Polen ist das Transferfenster noch bis zum 25. Februar geöffnet. Lugano will zunächst einen Ersatz verpflichten, ehe die Tessiner Koutsias abgeben würden.