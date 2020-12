FC Turin soll Khasa begutachten

Jared Khasa gehört beim FC Sion zu den grossen Talenten. Offenbar hat sich das bis in die Serie A rumgesprochen, wo der FC Turin Interesse signalisieren soll.

Unter Fabio Grosso gehört Jared Khasa beim FC Sion zwar nicht zu den Stammspielern. Dem in Vernon geborenen Flügelspieler mit französischem Pass wird allerdings grosses Talent nachgesagt.

Dem italienischen “calciomercato.it” zufolge ist der FC Turin auf den 23-Jährigen aufmerksam geworden. Khasa kommt in der laufenden Saison auf zwei Vorlagen in elf Super-League-Spielen – ein Einsatz von Beginn an ist für ihn nicht notiert.

Der Schweizer Trainer Marco Giampaolo scheint sich auch in der Super League nach neuem Personal umzusehen. Dort ist Khasa einer der schnellsten Spieler der gesamten Liga.

Für den in der Offensive vielseitig einsetzbaren Profi wird in jedem Fall eine Ablöse fällig. Im Wallis läuft die Zusammenarbeit noch bis Ende Juni 2023.

aoe 25 Dezember, 2020 10:11