Pajtim Kasami kündigt Abgang bei Sion an

Pajtim Kasami hat einen grossen Anteil am Klassenerhalt des FC Sion. Nach dem Spiel kündigt der 28-Jährige seinen Abgang an.

“Nach drei Jahren in Sion war dies vielleicht mein letztes Spiel hier”, wird der Mittelfeldspielern nach dem 2:1-Sieg gegen Servette, wo er mit einem Tor und einem Assist glänzte, von “Blick” zitiert. Zwar steht für Sion bereits am Donnerstag das Cup-Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona an. Ob Kasami da noch dabei ist, ist jedoch fraglich. “Wir werden sehen, ob ich da spiele. Ich weiss nicht, ob der Klub uns in die Ferien schickt oder auf den Cup setzt”, führt er aus.

Der 12-fache Schweizer Nationalspieler ist sichtlich ausgepowert. “Jetzt muss ich zuerst einmal runterfahren”, betont er nach der Sicherung des Klassenerhalts mit den Wallisern. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Seit Januar befasst er sich mit einem möglichen Wechsel. Konkrete Angebote lägen vor, führt er aus. Wohin sein Weg führt, ist aber noch ungewiss. Möglicherweise geht es wieder im Ausland weiter. Kasami spielte bereits in der Serie A, der Premier League und in Griechenlands Topliga.

psc 4 August, 2020 09:57