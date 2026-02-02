Gleich 3 Super League-Profis kassieren jeweils drei Spielsperren

Winterthurs Mittelfeldspieler Stéphane Cueni, Lausannes Flügelspieler Brandon Soppy und St. Gallens Stürmer Antonio Verinac werden allesamt vorläufig aus dem Verkehr gezogen.

Alle drei leisteten sich am vergangenen Wochenende Tätlichkeiten, für die sie jeweils mit Roten Karten vom Platz gestellt wurden. Die Swiss Football League teilen nun mit, dass die drei Profis mit jeweils drei Spielsperren belegt werden. Luganos Mittelfeldspieler Hadj Mahmoud, der wegen eines groben Foulspiels vom Platz flog, kassiert zwei Spielsperren.

Die erste Sperre erfolgt jeweils automatisch, gegen die weiteren Sperren könnten die involvierten Klubs Rekurs einlegen.