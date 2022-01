Peter Zeidler gibt Update zu Probespieler Idriz Voca

Der vereinslose Idriz Voca spielt seit Kurzem beim FC St. Gallen vor. Trainer Peter Zeidler hat sich nun dazu geäussert, ob die Espen eine Verpflichtung in Erwägung ziehen.

Stand jetzt haben die Verantwortlichen des FC St. Gallen noch keine abschliessende Entscheidung gefällt, ob Idriz Voca zukünftig auch in Ernstkämpfen für die Espen im Einsatz sein wird.

“Wir sind noch in Gesprächen, auch intern. Wir haben gesagt, dass wir bis Anfang oder Mitte der Woche klarer sehen werden”, so Trainer Peter Zeidler bei “grünweiss”. “Er trainiert jetzt nicht mehr mit, wir haben es auf zehn Tage plus zwei Testspiele befristet. Wir sind voll in den Diskussionen. Natürlich habe ich immer gesagt, dass wir uns voll auf die Mannschaft konzentrieren, aber natürlich laufen noch Gespräche mit ein, zwei Jungs, die kommen könnten.”

Voca hat seine fussballerische Ausbildung beim FC Luzern absolviert, für den er sein Profidebüt gab. Der 24-Jährige wechselte zum türkischen Klub MKE Ankaragücü, der nach dem Abstieg aus der Süper Lig jedoch gravierende Veränderungen an seinem Kader vornahm.

aoe 22 Januar, 2022 17:15