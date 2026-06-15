Der FC Thun verkündet zum Trainingsstart gleich mehrere Wechsel

Der FC Thun begrüsst zum Trainingsstart in die neue Saison zwei Neuzugänge für die Profimannschaft, drei Rückkehrer und zwei Abgänge.

Der 18-jährige Torhüter Leo Stucki und der 19-jährige Stürmer Simon Lengen werden mit Profiverträgen ausgestattet und bestreiten die Saisonvorbereitung mit der 1. Mannschaft.

Zudem kehren die bisher ausgeliehenen Profis Dario Wälti, Mathias Tomas und Layton Stewart vorerst zu den Berner Oberländern zurück. Beim Trainingsauftakt am Montag nicht dabei ist hingegen Mathias Tomas, der für Gespräche mit anderen Klubs freigestellt ist.

Mittelfeldspieler Noah Rupp, der zuletzt vom Karlsruher SC an Thun ausgeliehen war, wird nicht übernommen und verlässt den Schweizer Meister wieder.