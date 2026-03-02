Der FC Zürich hat in Marc Aebli seinen neuen Geschäftsführer gefunden

Der FC Zürich hat seinen neuen Geschäftsführer bestimmt: Per 1. April übernimmt Marc Aebli die neu geschaffene Funktion.

Der 46-jährige Betriebsökonom wird in seiner Rolle die operative Führung der Geschäftsleitung sowie sämtlicher Abteilungen ausserhalb des Bereichs «Sport», insbesondere die Bereiche Finanzen, Organisation, Human Resources, IT, Marketing und Verkauf, verantworten. Marc Aebli verfügt nach Angaben des FCZ über langjährige und ausgewiesene Erfahrung in den Bereichen finanzielle Steuerung, Organisationsentwicklung und Führung, IT- und digitale Transformation sowie in der kommerziellen Weiterentwicklung von Organisationen und Umsetzung strategischer Projekte. Er soll die organisatorische, strukturelle und wirtschaftliche Weiterentwicklung des FC Zürich nachhaltig stärken.

Der FCZ entwickelt seine Führungsstruktur unter dem neuen Verwaltungsrat Claudio Cisullo konsequent weiter. Mit der klaren Trennung zwischen sportlicher Verantwortung und operativer Gesamtführung wird die Organisation professionalisiert und strukturell gestärkt.