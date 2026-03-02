FCZ-Profi Lindrit Kamberi wird lange gesperrt

Der FC Zürich muss in den nächsten drei Spielen auf Abwehrspieler Lindrit Kamberi verzichten.

Der 26-Jährige wurde bei der 0:3-Niederlage bei den Young Boys am Sonntag wegen eines groben Foulspiels vom Platz. Dafür erhält er zwei Spielsperren. Da Kamberi in dieser Saison bereits den zweiten direkten Platzverweis kassiert hat, kommt eine zusätzliche Spielsperre hinzu.

Kamberi war beim FCZ in dieser Saison gesetzt. Zuletzt führte er die Mannschaft auch als Kapitän auf den Platz, da Torhüter Yanick Brecher nur noch Ersatz war.

GC-Profi Abdoulaye Diaby, der beim 1:0-Sieg der Hoppers gegen Lugano ebenfalls des Feldes verwiesen wurde, muss ein Spiel zuschauen.