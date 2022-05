Das sind die Trainerkandidaten beim FCZ & Winterthur

Der FC Zürich und Aufsteiger Winterthur müssen sich auf Trainersuche begeben. Es gibt bereits erste Favoriten.

Obwohl der Abgang von André Breitenreiter beim FCZ noch nicht offiziell bestätigt wurde, ist er laut “Blick” beschlossene Sache: Den 48-jährigen Deutschen zieht es zurück in die Bundesliga, wo er bei der TSG Hoffenheim anheuern wird. FCZ-Präsident Ancillo Canepa könnte versuchen, ihn durch einen anderen Bundesliga-erprobten Coach zu ersetzen. Ganz oben auf der Wunschliste steht angeblich Bruno Labbadia. Der 56-Jährige könnte allerdings auch Offerten aus der Bundesliga erhalten, was ein Engagement in Zürich wohl eher unwahrscheinlich machen würde.

Die Nachfolge von Alex Frei bei Aufsteiger Winterthur könnte derweil mit Patrick Rahmen ein Trainer antreten, der die abgelaufene Saison noch beim FC Basel begann und im Sommer nun durch eben jenen Frei ersetzt wird. Erste Gespräche zwischen Winti und Rahmen sollen bereits stattgefunden haben.

psc 23 Mai, 2022 09:11