YB bietet 2 Millionen für spanischen Verteidiger Loïc Williams

Die Young Boys blicken auf den spanischen Abwehrspieler Loïc Williams von Granada und haben für den 24-Jährigen offenbar bereits ein Angebot abgegeben.

Gemäss dem Portal «ideal.es» offerieren die Berner 2 Mio. Euro Ablöse für den Innenverteidiger. Loïc Williams soll demnach die aktuell sehr wacklige Defensive der Young Boys stabilisieren. Fürs Erste geht der Plan offenbar nicht auf: Zweitligist Granada habe das Angebot abgelehnt, heisst es.

Williams ist beim La Liga 2-Klub in der zentralen Abwehr gesetzt. Mit Ligue 1-Klub Saint-Étienne und MLS-Klub Colorado Rapids gibt es noch weitere Interessenten für ihn. Vorerst steht er bei seinem aktuellen Klub bis 2028 unter Vertrag.