YB-Coach Gerardo Seoane ist bei Bundesligist TSG Hoffenheim bei der Suche nach einem Trainer kein Thema (mehr).

Laut “kicker” ist die Spur in die Schweiz “erkaltet”. Andere Namen stehen bei den Kraichgauern im Vordergrund. Allen voran Sebastian Hoeness, der in der abgelaufenen Saison die zweite Mannschaft des FC Bayern betreute und in der 3. Liga zum Meistertitel führte. Noch ist allerdings nicht ganz klar, ob der 38-Jährige den Sprung in die 1. Bundesliga überhaupt schon machen möchte.

Offenbar keine Kontaktaufnahme gab es zu Seoane, auch wenn dieser im Kandidatenfeld zunächst vertreten war. Inzwischen scheint er aber definitiv aus der Verlosung gefallen zu sein. Ohnehin konzentriert sich der 41-Jährige vollends auf seine Aufgabe bei den Young Boys, wo er voll im Titelrennen ist. Sein Vertrag in Bern läuft bis Juni 2021.

