Thomas Müller hält Abschiedsrede nach WM-Aus

Unmittelbar nach dem Ausscheiden Deutschlands an der WM hält Thomas Müller bei einem TV-Interview seine Abschiedsrede.

Der 33-Jährige scheint den Rücktritt aus der DFB-Elf anzukündigen. Müller richtet sich im Interview mit der «ARD» direkt an die TV-Zuschauer und sagt: «Ich weiss nicht, wie es weitergeht. Wenn das mein letztes Spiel gewesen sein sollte, dann möchte ich noch ein paar Worte an die deutschen Fussball-Fans richten. Es war ein enormer Genuss, liebe Leute. Wir haben tolle Momente erlebt. Ich habe in jedem Spiel versucht, mein Herz auf dem Platz zu lassen.»

Und weiter: «Ich habe immer Einsatz geliefert und manchmal gabs Freudentränen durch meine Aktionen, manchmal hatten die Zuschauer auch Schmerzen im Gesicht. Auch wenn mir nicht alle Aktionen gelungen ist, ich habe es mit Liebe gemacht.» Alles Weitere müsse er sehen, ergänzt der Bayern-Stürmer.

Ein offizieller Rücktritt ist dies zwar noch nicht, alles deutet aber darauf hin, dass das 121. Länderspiel von Müller das letzte war. 2014 wurde er in Brasilien Weltmeister.

psc 1 Dezember, 2022 22:33