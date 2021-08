Fix: Nati-Stürmer Mario Gavranovic wechselt in die Türkei

Nach fünfeinhalb Jahren in Kroatien verabschiedet sich der Schweizer Nati-Stürmer Mario Gavranovic und wechselt in die Türkei.

Erstligist Kayserispor gibt die Verpflichtung des 31-jährigen Torjägers bekannt. In der letzten Saison belegte der Klub in der Süper Lig nur den 17. Tabellenplatz. Gavranovic soll die Offensive nun ankurbeln. Insgesamt wird Kayserispor bereits die neunte Profi-Station für den Angreifer. Er war auch schon in der Bundesliga und zwischenzeitlich beim FC Zürich aktiv.

psc 12 August, 2021 10:20