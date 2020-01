Ex-FCZ-Stürmer Moussa Koné wechselt nach Frankreich

Der frühere FCZ-Stürmer Moussa Koné hat einen neuen Klub. Der 23-jährige Senegalese verlässt Dynamo Dresden und wechselt nach Frankreich.

Moussa Koné heuert in der Ligue 1 bei Nîmes Olympique an und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2023. Der deutsche Zweitligist erhält Medienberichten zufolge eine Ablöse in Höhe von 3 Mio. Euro. Zwischen 2015 und 2018 lief Koné in der Super League und zwischenzeitlich in der Challenge League für den FC Zürich auf.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Moussa Koné au Nîmes Olympique. Le joueur s'est engagé jusqu'en juin 2023. Bienvenue Moussa ! #CrocoDeal pic.twitter.com/BUr25V9Dca — Nîmes Olympique (@nimesolympique) January 22, 2020

