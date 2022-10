Ex-GC-Profi Ridge Munsy fliegt bei Hansa Rostock aus dem Kader

Der frühere GC- und Thun-Stürmer Ridge Munsy zählt ab sofort nicht mehr zum Kader des deutschen Zweitligisten FC Hansa Rostock.

Wie der Klub am Mittwoch kommuniziert wird der 33-Jährige aus sportlichen Gründen bis zur Winterpause aussortiert. Neben Ridge Munsy trifft es auch Innenverteidiger Thomas Meissner (31). Ausserdem wird Nachwuchstalent Theo Gunnar Martens (19) aus disziplinarischen Gründen suspendiert. «Der Trainer benötigt in dieser Phase Spieler, denen er zu 100 Prozent zutraut, ihm in den kommenden wichtigen vier Spielen zu helfen. Dieses Gefühl hatte er bei Munsy und Meissner nicht», erklärt Sportvorstand Martin Pieckenhagen die Massnahme.

Ridge Munsy stiess im Sommer 2021 zu Hansa und verfügt noch über einen Vertrag bis Ende Saison. In dieser Saison kam er nur zu 65 Einsatzminuten, verteilt über fünf Spiele. Insgesamt bestritt er für den Verein 28 Partien und erzielte dabei zwei Treffer. Nun muss er sich vorerst individuell fit halten.

psc 27 Oktober, 2022 10:03