Jan Elvedi hat einen neuen Klub

Der Schweizer Abwehrspieler Jan Elvedi wechselt innerhalb der 2. Bundesliga vom 1. FC Kaiserslautern zu Greuther Fürth.

Der 29-jährige Innenverteidiger hofft bei den Franken auf mehr Einsatzzeit als er zuletzt in Lautern bekommen hat. Der Abwehrspieler wird erst einmal bis Saisonende ausgeliehen. Fürth befindet sich voll im Abstiegskampf der 2. Bundesliga und belegt zurzeit den letzten Tabellenrang. Für Jan Elvedi kommt es damit zum Aufeinandertreffen mit Ex-FCB-coach Heiko Vogel, der aktuelle als Trainer in Fürth beschäftigt ist.

Der Verteidiger sagt zu seinem Wechsel: «Uns ist allen bewusst, welche Aufgabe auf uns wartet, und ich weiss, dass wir das nur alle gemeinsam als Team angehen können. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und Verantwortung übernehmen, um dem Team bestmöglich zu helfen. Ich kenne natürlich schon einige Spieler aus der Liga, deshalb weiss ich, welche Qualität die Mannschaft hat. Ich werde alles reinwerfen, um mit den Jungs daran zu arbeiten, die restliche Rückrunde bestmöglich anzugehen.»