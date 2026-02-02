SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Nach Fürth

Servette-Stürmer Keyan Varela wechselt in die 2. Bundesliga

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 19:42
Greuther Fürth verpflichtet nach Sayfallah Ltaief einen weiteren Spieler mit Schweizer Bezug: Von Servette wechselt Flügelstürmer Keyan Varela zum deutschen Zweitligisten.

Der 19-jährige Portugiese stösst bis Saisonende auf Leihbasis zu seinem neuen Klub. Er ist ein Eigengewächs von Servette und vollzieht nun erstmals einen Wechsel zu einem anderen Klub und ins Ausland. Der Rechtsfuss hat für die Genfer in dieser Spielzeit 15 Partien bestritten und dabei einen Treffer erzielt.

Sein neuer Trainer Heiko Vogel sagt zum Neuzugang: «Keyan ist ein Eins-gegen-Eins-Spieler, der mit seinen Dribblings und seinem Tempo, vor allem auch im Antritt, offensiv viel kreieren kann. Er läuft immer wieder die Tiefe an, strahlt in seinen Aktionen viel Torgefahr aus und ist offensiv sehr variabel einsetzbar. Keyan hat mit seinem jungen Alter auch schon internationale Erfahrung und viel Potenzial, das er jetzt bei uns weiterentwickeln möchte. Wir freuen uns, mit ihm zu arbeiten.»

