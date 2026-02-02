SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 2 Februar, 2026 16:33
Ex-FCB-Profi Sayfallah Ltaief wechselt zu Heiko Vogel

Der frühere FCZ-Junior Sayfallah Ltaief, der einst auch für Winterthur und den FC Basel auflief, findet in der 2. Bundesliga einen neuen Klub.

Dort trifft er bei Greuther Fürth mit Trainer Heiko Vogel auf einen alten Bekannten, den er noch aus gemeinsamen Zeiten beim FCB kennt. Ltaief unterzeichnet beim Tabellenschlusslicht einen Leihvertrag bis im Sommer. Die Transferrechte am 25-jährigen Schweiz-Tunesier liegen beim niederländischen Klub Twente Enschede.

Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner sagt zum Neuzugang: «Er hat besonders in der Schweiz seine Torgefahr unter Beweis gestellt. Damit kann er unserem Offensivspiel weitere Impulse geben und man hat ihm heute direkt angemerkt, dass er es mit voller Freude und vollem Fokus bei uns angehen will.»

