Arne Slot verlängert bei Feyenoord und wechselt nicht zu Tottenham

Der niederländische Trainer Arne Slot galt als Topfavorit auf den vakanten Trainerposten bei Tottenham. Nach Gesprächen mit der Klubleitung von Feyenoord hat er dem Eredivisie-Klub nun aber die Treue geschworen und einen neuen Vertrag unterschrieben.

Arne Slot bindet sich bis 2026 an Feyenoord, wie der Verein am Freitag verkündet. Der 44-Jährige coacht Feyenoord seit Sommer 2021 und hat in dieser Saison mit seinem Team den Meistertitel geholt. "Ich bin hier noch nicht fertig", lässt sich Slot anlässlich seiner Vertragsverlängerung zitieren.

Am Erfolgscoach waren auch die Spurs dran. Diese kassieren letztlich aber eine Absage und müssen sich anderweitig orientieren.

psc 26 Mai, 2023 14:23