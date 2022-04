Der Dienst trägt den Namen FIFA+ und ist zunächst kostenlos. Die Live-Berichterstattung reicht nach Angaben des Weltverbands von den europäischen Spitzenligen bis hin zu bisher nicht übertragenen Wettbewerben aus der ganzen Welt im Männer-, Frauen- und Jugendfussball. Im Vorfeld der WM von Katar werden sämtliche jemals aufgezeichneten Spiele der Frauen- und Männer-WM abrufbar sein. Die Spiele der WM in Katar werden allerdings nicht live übertragen.

Ausserdem gibt es auch einige exklusive Inhalte mit FIFA+-Originals. Unter anderem werden Dokumentationen zu Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazário, Romelu Lukaku, Lucy Bronze und Carli Lloyd gezeigt.

“FIFA+ ist der nächste Schritt zu unserer Vision eines wirklich globalen und inklusiven Fussballs und unterstreicht den Hauptzweck der FIFA, den Fussball weltweit zu verbreiten und zu fördern”, sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino. “Dieses Projekt markiert einen Kulturwandel. Es verändert die Art und Weise, wie Fussballfans den Fussball erleben und mit ihm interagieren wollen. Es ist ein wichtiger Teil meiner Vision 2020–2023, indem es die Demokratisierung des Fussballs beschleunigt. Wir freuen uns sehr, es mit den Fans zu teilen.”

Introducing #FIFAPlus: your new home for football

Watch or stream for free thousands of live matches per month, stories from your favourite footballers, and the biggest archive of World Cup matches

👉 https://t.co/zF8I9q9j48 pic.twitter.com/bbf4Vg7Flh

— FIFA Media (@fifamedia) April 12, 2022