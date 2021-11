Die FIFA verkündet den Weltfussballer am 17. Januar – in Zürich

Der Weltverband FIFA wird auch für die vergangene Saison wieder die besten Fussballer und Fussballerinnen sowie Trainer und Trainerinnen küren. Die “The Best”-Awards werden am 17. Januar in Zürich vergeben – allerdings in virtueller Form.

Von einer grossen Gala sieht die FIFA in diesem Jahr angesichts der nach wie vor angespannten Situation rund um Corona ab. Deshalb werden die Awards in virtueller Form vom FIFA-Sitz in Zürich aus vergeben. Die Sieger werden von vier verschiedenen Gruppen gekührt: Neben den Spielführern und Cheftrainern der Nationalteams aus aller Welt haben auch Fans und eine ausgewählte Gruppe von rund 300 Journalisten ein Mitspracherecht. Die Abstimmung wird vom 22. November bis 10. Dezember durchgeführt.

Der Ballon d’Or von “France Football”, quasi die Konkurrenzveranstaltung, wird in diesem Jahr wieder anlässlich einer Zeremonie in Paris am 29. November vergeben.

psc 9 November, 2021 16:44