Stadion-Tragödie in Indonesien – Infantino: «Die Fussballwelt steht unter Schock»

Die Fussball-Welt wird von einer Tragödie in Indonesien mit zahlreichen Toten erschüttert. FIFA-Präsident Gianni Infantino spricht sein Beileid aus.

In Indien kam es beim Fussballspiel zwischen dem Arema FC und dem Persebaya FC in der ersten Liga zur grossen Tragödie. Nach einem Platzsturm und dem Eingreifen der Polizeikräfte starben im Anschluss an die 2:3-Niederlage des Heimteams mindestens 127 Menschen (4-4-2.ch berichtete).

«Ich spreche den Familien und Freunden der Opfer, die nach diesem tragischen Vorfall ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid aus», lässt sich Gianni Infantino in einer Stellungnahme der FIFA zitieren. «Die Fussballwelt steht unter Schock nach den tragischen Ereignissen in Indonesien am Ende des Spiels zwischen Arema FC und Persebaya Surabaya im Kanjuruhan Stadion», teilte der Schweizer mit. «Dies ist ein dunkler Tag für alle Fußball-Anhänger und eine Tragödie jenseits aller Vorstellungskraft», so der 52-Jährige weiter.

adk 2 Oktober, 2022 11:57