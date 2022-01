Galatasaray holt Ex-Pep-Assistent als Termin-Nachfolger

Am Montag verkündete Galatasaray Istanbul die Entlassung von Fatih Terim. Da der Klub nur auf dem zwölften Tabellenplatz in der Süper Lig rangiert, sah sich der Traditionsverein gezwungen, die Reissleine zu ziehen und den “Imperator” zu entlassen.

Auf den 68-Jährigen dürfte nun Domenec Torrent folgen. Der 59-jährige Spanier war jahrelang Co-Trainer von Pep Guardiola und assistierte diesem beim FC Barcelona, FC Bayern sowie Manchester City. Seit 2018 war Torrent selbst Chefcoach bei New York City und Flamengo Rio de Janeiro. Seit November 2020 ist er jedoch vereinslos, was sich nun aber wohl ändert. Laut dem italienischen Reporter Nicolo Schira soll Torrent am Dienstagabend noch in Istanbul ankommen, die Verkündung des bis 2023 gültigen Vertrags wird sodann am Mittwoch erfolgen.

Scheduled on tomorrow the signing and the official announcement for Domenec #Torrent (he will land in Istanbul tonight) as new coach of #Galatasaray. Contract until 2023. #transfers https://t.co/912yWaCitX

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2022