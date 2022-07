Nani hat nach Venedig-Abschied einen neuen Klub gefunden

Nur ein halbes Jahr kickte Luis Nani in Venedig. Nach dem Abstieg in die Serie B hat sich der Portugiese nun nach Australien verabschiedet.

Den Venezia FC konnte Luis Nani nicht vor dem Abstieg bewahren. In zehn Serie-A-Partien gelang dem 35-Jährigen nicht ein einziges Tor. Besser laufen soll es nun in Australien. Dort läuft der Europameister von 2016 künftig für Melbourne Victory auf. Der Klub aus Down Under hat den Angreifer bis 2023 unter Vertrag genommen.

adk 12 Juli, 2022 11:38