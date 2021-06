Statt Genua: Jacobacci übernimmt Trainerposten in Grenoble

Nach seinem überraschenden Ausscheiden beim FC Lugano war klar, dass sich Maurizio Jacobacci zur kommenden Saison eine neue Herausforderung suchen wird. Die hat er mit Grenoble Foot nun gefunden.

Grenoble Foot hat seinen neuen Trainer gefunden und Maurizio Jacobacci offiziell vorgestellt. Laut dem dazugehörigen Statement bindet sich der gebürtige Berner zunächst für die kommenden zwei Jahre.

“Maurizio hatte zwei sehr gute Saisons mit Lugano, wo er erst zwei Punkte und dann einen Punkt von einer Europacup-Qualifikation entfernt war. Er ist mehrsprachig, also wird er keine Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren”, ist sich Max Marty, General Manager von GF38, sicher, mit Jacobacci die richtige Wahl getroffen zu haben. “Andererseits wird er uns bei der Entwicklung unserer ausländischen Spieler sehr helfen. Und schliesslich repräsentiert Maurizio als Italiener auch das Gebiet der Alpen.”

Die angestrebte Rückkehr in die Ligue 1 verpasste der französische Zweitligist. Grenoble Foot scheiterte in den Relegationsrunden am FC Toulouse, der später im Finale dem FC Nantes unterlegen war. Jacobacci wurde zuletzt mit dem bei Sampdoria Genua vakanten Traineramt verbunden.

“Ich bin sehr glücklich, einem ehrgeizigen Verein mit dem Projekt neuer Strukturen beizutreten, aber auch einem Verein, der in Kontinuität mit einer familiären Seite arbeitet”, erklärt Jacobacci, der seine Mannschaft am Mittwoch kommender Woche erstmals kennenlernen wird.

Dem Trainingsauftakt wird zunächst wohl auch Legionär Charles Pickel beiwohnen. Der aufstrebende 24-Jährige wird Grenoble Foot nach 4-4-2.ch-Informationen aber noch in diesem Sommer verlassen. “Die Verhandlungen laufen noch immer. Es ist alles offen – von der Bundesliga bis hin zur Ligue 1. Es wird sicher noch zwei bis drei Wochen dauern”, erklärte Pickels Management vor Kurzem auf Nachfrage.

aoe 19 Juni, 2021 10:22