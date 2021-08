Würfel gefallen: Ex-GC-Profi Charles Pickel zieht es nach Portugal

Die Entscheidung um die Zukunft von Mittelfeldspieler Charles Pickel ist wohl gefallen: Den 24-Jährigen zieht es von Ligue 2-Verein Grenoble nach Portugal.

Wie portugiesische und französische Medien berichten, wechselt der Mittelfeldspieler zum portugiesischen Erstligisten FC Famalicão. 4-4-2.ch kann diese Information bestätigen. Der Transfer ist noch nicht offiziell, könnte aber am Sonntag unter Dach und Fach gebracht werden. Berichten zufolge legt der neue Klub für Pickel eine Ablöse von 1,5 Mio. Euro hin.

Der frühere Hopper stand in Grenoble noch für eine weitere Saison unter Vertrag, strebte aber schon länger einen Wechsel in eine “höhere” Liga an. Mit dem Transfer in die höchste portugiesische Liga geschieht dies zweifellos. Der FC Famalicão belegte in der vergangenen Saison den 9. Tabellenplatz in der Liga NOS. In dieser Saison wurde die Liga umbenannt und heisst nun Liga Portugal bwin.

psc 20 August, 2021 11:51