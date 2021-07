FCB verleiht Supertalent Yannick Marchand nach Frankreich

Der FC Basel verleiht Mittelfeldtalent Yannick Marchand für die kommende Saison zu Ligue 2-Verein Grenoble Foot.

Der 21-jährige Baselbieter soll in Frankreich möglichst viel Spielpraxis sammeln. Der Leihvertrag läuft bis Ende Juni 2022 und enthält keine Kaufoption. Marchand wechselte im Jahr 2009 vom FC Aesch zum FCB und hat dort in der Folge sämtliche Nachwuchsstufen durchlaufen. In der Saison 2018/19 gab er sein Debüt für die Profis. Für diese spielte er seither 21-mal.

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt zum Transfer: “Yannick ist ein talentierter junger Mittelfeldspieler und wir sind überzeugt, dass er in Grenoble regelmässig zu wertvoller Spielzeit kommt und sich in der physisch anspruchsvollen Ligue 2 optimal weiterentwickeln kann.”

Marchand könnte in Grenoble mit Charles Pickel einen anderen Schweizer ersetzen. Dieser gilt als heisser Wechselkandidat.

psc 16 Juli, 2021 18:45