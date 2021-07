Exklusiv: 3 portugiesische Klubs jagen Ex-GC-Profi Charles Pickel

Der frühere GC-Profi Charles Pickel steht vor einer wegweisenden Entscheidung: In diesem Sommer könnte er sich nach zwei Jahren bei Grenoble Foot aus der Ligue 2 verabschieden und den nächsten Karriereschritt gehen. Vor allem in Portugal ist der Schweizer Mittelfeldspieler heiss begehrt.

Wie “4-4-2.ch” aus dem Umfeld des Spielers erfahren hat, buhlen mit Boavista Porto, Santa Clara und dem FC Famalicão gleich drei portugiesische Erstligisten um den 24-Jährigen. Die drei Vereine haben konkrete Angebote hinterlegt. Pickel verfügt in Grenoble, das den Aufstieg in die Ligue 1 in der vergangenen Saison knapp verpasst hat, noch einen Vertrag für eine weitere Saison. Die Franzosen fordern für ihn 700’000 Euro Ablöse. Zu einer Einigung ist es noch nicht gekommen.

Noch steht auch gar nicht fest, ob der Defensivstratege tatsächlich den Gang nach Portugal antritt. Auch Vereine aus der Ligue 1 und der Bundesliga bekunden Interesse, haben allerdings noch keine Offerten eingereicht. Wann Pickel eine finale Entscheidung trifft, ist noch offen.

psc 22 Juli, 2021 16:27