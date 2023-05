Raul Bobadilla wechselt in die Türkei

Raul Bobadilla verlässt den FC Schaffhausen und die Schweiz zum Saisonende und wechselt in die Türkei.

Der 35-jährige Mittelstürmer heuert für die kommende Saison beim türkischen Zweitligisten Bandirmaspor an und unterschreibt da für ein Jahr. Bobadilla kehrte Anfang 2022 in die Schweiz zurück und führte den FC Schaffhausen in der vergangenen Saison beinahe in die Super League. In der aktuellen Saison erzielte er in 29 Pflichtspielen 13 Tore. Nun sucht und findet er noch einmal ein neues Abenteuer.

✍🏻Hoş Geldin Bobadilla! Raúl Bobadilla ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. pic.twitter.com/f4WgdjBH7Q — Bey Çimento Bandırmaspor (@Bandirmaspor) May 25, 2023

psc 25 Mai, 2023 20:24