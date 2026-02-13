SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Norweger ist umworben

BVB bestimmt das Preisschild für Julian Ryerson

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 16:01
BVB bestimmt das Preisschild für Julian Ryerson

Borussia Dortmunds norwegischer Verteidiger Julian Ryerson weckt durchaus Begehrlichkeiten – sogar bei Topklubs. Der Bundesligist hat nun bestimmt, für welchen Preis der 28-Jährige im Sommer gehen dürfte.

Gefordert sind laut Transferexperte Ekrem Konur stolze 35 Mio. Euro. Zum Vergleich: Der BVB zahlte für Ryerson vor drei Jahren lediglich 5 Mio. Euro an Ligakonkurrent Union Berlin. Seither hat sich der Abwehrspieler aber auch im internationalen Schaufenster zeigen können und sich in den Fokus gespielt.

Unter anderem soll der FC Barcelona ein Auge auf ihn werfen. Auch Premier League-Klubs wie Manchester United und Newcastle United gelten als interessiert.

Vorderhand steht Ryerson in Dortmund bis 2028 unter Vertrag. Bei einem Wechsel auf die Insel könnte bis zum Dreifachen des aktuellen Salärs winken. Ryerson könnte einen Wechsel im Sommer durchaus forcieren, wenn das Interesse an ihm wirklich konkret wird.

