Plan gefasst

BVB bastelt mit Adeyemi-Verkauf an neuem Kader

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 10 Februar, 2026 15:17
Eine Vertragsverlängerung von Karim Adeyemi bei Borussia Dortmund ist weiterhin nicht in Aussicht. Der Wind könnte inzwischen gedreht haben.

Wie die «Ruhr Nachrichten» berichten, denken die BVB-Bosse inzwischen sehr konkret an einen Verkauf des Angreifers im Sommer. Adeyemi steht noch bis 2027 unter Vertrag. Der Bundesligist rechnet damit, dass ein Verkauf des 24-Jährigen in der kommenden Transferperiode bis zu 60 Mio. Euro Ablöse bringen könnte. Hinzu käme noch das eingesparte Gehalt.

Mit diesem Geld könnten grössere Investitionen in den Kader getätigt werden. Ein Umbruch im Sommer ist möglich.

Was ebenfalls für einen Adeyemi-Abgang spricht: Berater Jorge Mendes erweist sich einmal mehr als äusserst harter Verhandlungspartner und hält derzeit an den hohen Forderungen fest. Dass Dortmund dieses hohe Salär zahlen will, gilt zunehmend als wahrscheinlich.

