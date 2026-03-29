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Rangers pokern um Ablöse

Borussia Dortmund möchte sich zeitnah Emmanuel Fernandez schnappen

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 29 März, 2026 14:14
Borussia Dortmund möchte sich zeitnah Emmanuel Fernandez schnappen

Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Emmanuel Fernandez. Der Defensivspieler der Glasgow Rangers steht laut „TEAMtalk“ auf dem Radar des Bundesligisten und soll einem Wechsel nach Deutschland grundsätzlich offen gegenüberstehen.

Die Schotten haben jedoch klare Vorstellungen, was eine mögliche Ablöse betrifft. Rund 35 Millionen Pfund sollen für Fernandez aufgerufen werden – eine Summe, die ihn zum teuersten Verkauf der Vereinsgeschichte machen würde. Einzelne Stimmen, darunter Peterborough-Direktor Barry Fry, halten sogar Beträge von bis zu 40 Millionen Pfund für denkbar.

Allerdings gibt es auch Zweifel, ob diese Grössenordnung tatsächlich realistisch ist. Journalist David Friel erklärte, dass die Rangers am Ende wohl Abstriche machen müssten und eher mit einem geringeren, aber dennoch soliden Transfererlös rechnen sollten. Klar ist dennoch: Sollten passende Angebote eingehen, könnte der Klub gesprächsbereit sein – auch wenn Trainer Danny Röhl den Spieler gerne noch mindestens eine weitere Saison halten würde.

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