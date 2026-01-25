Chelsea holt Anselmino vorzeitig zurück

Der FC Chelsea macht von einer Rückrufklausel Gebrauch und beendet die Leihe von Aaron Anselmino zu Borussia Dortmund vorzeitig. Der 20-jährige Innenverteidiger wird bereits in der kommenden Woche nach London zurückkehren. Der BVB wurde darüber am Dienstag informiert.

Chelsea reagiert damit auf den positiven Eindruck, den Anselmino während seiner Zeit in Dortmund hinterlassen hat. Der Klub plant nun die nächsten Schritte und überprüft parallel den Markt für Innenverteidiger. Anselmino soll dabei wieder fester Bestandteil der Kaderplanungen werden.

Eine ähnliche Rückholoption besteht auch bei Malang Sarr, allerdings gilt ein Abgang von Alfie Gilchrist Acheampong weiterhin als ausgeschlossen. Die Entscheidung fiel laut David Ornstein bewusst und kurzfristig.