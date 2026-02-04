Der bald ablösefreie Jadon Sancho plant die Bundesliga-Rückkehr

Jadon Sancho kommt auf der Insel weiterhin nicht wie gewünscht zum Zug. Im Sommer möchte er in die Bundesliga zurückkehren, wo er bei Borussia Dortmund nach wie vor seine erfolgreichste Zeit hatte.

Dort avancierte er während seinem ersten Aufenthalt zwischen 2017 und 2021 zu einem der besten Spieler der Liga. Manchester United zahlte für seine Dienste in der Folge 85 Mio. Euro Ablöse. Bei den Red Devils vermochte Sancho die hohen Erwartungen aber nie zu erfüllen. Es folgte eine weitere ziemlich erfolgreiche Leihe zum BVB. Danach ging es zu Chelsea, wo es für ihn wieder bergab ging. Und auch bei der Leihe bei Aston Villa kommt er in dieser Spielzeit nicht wie gewünscht auf Touren.

Im kommenden Sommer kann Sancho dann ablösefrei wechseln. Der Angreifer würde im Anschluss am liebsten wieder in der Bundesliga auflaufen, wie der «Football Insider» berichtet. Möglicherweise mischt der BVB beim 25-Jährigen dann wieder mit. Klar ist, dass Sancho seine Gehaltsansprüche massiv senken müsste. Sein Nettogehalt soll auf der Insel zurzeit bei 15 Mio. Euro pro Jahr liegen. Dies hat einen weiteren Transfer im Winter verhindert. Auch Besiktas interessierte sich für ihn, scheint aber die finanziellen Bedingungen für eine Verpflichtung nicht erfüllen zu können. Ausserdem soll der Stürmer einen Wechsel in die Türkei aktuell auch ablehnen. Ihn interessiert offenbar vor allem Deutschland.