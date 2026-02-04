SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Im Sommer

Der bald ablösefreie Jadon Sancho plant die Bundesliga-Rückkehr

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 17:50
Der bald ablösefreie Jadon Sancho plant die Bundesliga-Rückkehr

Jadon Sancho kommt auf der Insel weiterhin nicht wie gewünscht zum Zug. Im Sommer möchte er in die Bundesliga zurückkehren, wo er bei Borussia Dortmund nach wie vor seine erfolgreichste Zeit hatte.

Dort avancierte er während seinem ersten Aufenthalt zwischen 2017 und 2021 zu einem der besten Spieler der Liga. Manchester United zahlte für seine Dienste in der Folge 85 Mio. Euro Ablöse. Bei den Red Devils vermochte Sancho die hohen Erwartungen aber nie zu erfüllen. Es folgte eine weitere ziemlich erfolgreiche Leihe zum BVB. Danach ging es zu Chelsea, wo es für ihn wieder bergab ging. Und auch bei der Leihe bei Aston Villa kommt er in dieser Spielzeit nicht wie gewünscht auf Touren.

Im kommenden Sommer kann Sancho dann ablösefrei wechseln. Der Angreifer würde im Anschluss am liebsten wieder in der Bundesliga auflaufen, wie der «Football Insider» berichtet. Möglicherweise mischt der BVB beim 25-Jährigen dann wieder mit. Klar ist, dass Sancho seine Gehaltsansprüche massiv senken müsste. Sein Nettogehalt soll auf der Insel zurzeit bei 15 Mio. Euro pro Jahr liegen. Dies hat einen weiteren Transfer im Winter verhindert. Auch Besiktas interessierte sich für ihn, scheint aber die finanziellen Bedingungen für eine Verpflichtung nicht erfüllen zu können. Ausserdem soll der Stürmer einen Wechsel in die Türkei aktuell auch ablehnen. Ihn interessiert offenbar vor allem Deutschland.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Intensive Gespräche

Der FC Basel plant Transfercoup mit BVB-Stürmer Julien Duranville
Mehr entdecken
Begehrter Verteidiger

Borussia Dortmund hängt Daniel Svensson ein Preisschild um

5.02.2026 - 17:43
Im Sommer

Der bald ablösefreie Jadon Sancho plant die Bundesliga-Rückkehr

4.02.2026 - 17:50
Transferziel

Galatasaray wagt Last Minute-Versuch bei Ramy Bensebaini

4.02.2026 - 16:06
Im Tausch für Sarr

Chelsea schickt Ex-Dortmunder Anselmino jetzt nach Frankreich

2.02.2026 - 20:08
Nach Frankreich

Nach Chelsea-Rückruf: Anselmino vor erneutem Leihwechsel

1.02.2026 - 15:31
PSG gegen Ligakonkurrent

Champions League-Auslosung: Die Playoff-Duelle stehen

30.01.2026 - 12:33
BVB vs. Bayer

Deutsches Playoff-Duell in der Champions League möglich

29.01.2026 - 10:17
Stattliche Ablöse

Die finanziellen Details zum Oscar Bobb-Transfer von ManCity zu Fulham

28.01.2026 - 17:14
Kann nicht mittun

Inter erleidet vor BVB-Partie einen Barella-Rückschlag

27.01.2026 - 16:49
Doch wieder zum BVB?

Bei Chelsea-Rückkehrer Anselmino könnte irre Wendung anstehen

27.01.2026 - 14:21