Transferziel

Galatasaray wagt Last Minute-Versuch bei Ramy Bensebaini

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 16:06
Galatasaray hofft kurz vor dem türkischen Transfer Deadline Day noch einen Hochkaräter an Land zu ziehen. Im Fokus steht Ramy Bensebaini.

Die Türken führen laut Transferexperte Nicolo Schira diesbezüglich bereits Gespräche. Bensebaini stiess im Sommer 2023 von Ligakonkurrent Gladbach zum BVB und steht dort noch bis 2027 unter Vertrag. Seit dem Einsatz mit Algerien am Afrika Cup kam er in Dortmund in der Bundesliga nicht mehr zum Zug. Er spielte lediglich in der Champions League.

Inwiefern Dortmund noch langfristig mit dem Linksfuss plant, ist nicht ganz klar. Vor allem zu Saisonbeginn vertraute Trainer Niko Kovac voll auf ihn. Dortmund könnte bei einem Abgang nicht mehr reagieren, da das Transferfenster in Deutschland seit Montagabend geschlossen ist. Bensebaini könnte deshalb zumindest bis im Sommer zu einem Verbleib ermuntert werden.

