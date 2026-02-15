Guirassy plant nächsten Grossvertrag – Abschied im Sommer möglich

Die Zukunft von Serhou Guirassy könnte sich schon in den kommenden Monaten entscheiden. Laut BVB-Reporter Michel Schröer verfolgt der 29-Jährige einen klaren Karriereplan: Im Sommer möchte er noch einmal einen finanziell hochdotierten Vertrag unterschreiben. Als wahrscheinlichstes Ziel gilt dabei ein Wechsel nach Saudi-Arabien.

Dem Bericht zufolge war Guirassy bereits im vergangenen Jahr regelmässig auf dem saudi-arabischen Markt angeboten worden. Diese Gespräche sollen vor allem über seinen Bruder, der zugleich als Berater fungiert, gelaufen sein. Das Interesse aus der Golfregion ist demnach nie wirklich abgekühlt, sondern lediglich vertagt worden.

Damit scheint ein Abschied von Borussia Dortmund im kommenden Sommer realistisch zu sein. Die «Bild» berichtet, dass Guirassy den Verein über eine Ausstiegsklausel verlassen könnte. Diese soll deutlich unter der Marke von 70 Millionen Euro liegen, die im vergangenen Sommer im Raum stand.