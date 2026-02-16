SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Für Playoff-Partie

Heftiger Rückschlag: Nico Schlotterbeck fällt beim BVB aus

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 16 Februar, 2026 11:27
Heftiger Rückschlag: Nico Schlotterbeck fällt beim BVB aus

Borussia Dortmund muss am Dienstag im Champions League-Playoff-Spiel gegen Atalanta auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten.

Wie der BVB am Montag mitteilt, leidet der 26-Jährige an muskulären Problemen und konnte das Abschlusstraining am Montag nicht mitmachen. Bereits jetzt ist klar, dass Schlotterbeck am Dienstagabend in Dortmund nicht auflaufen wird. Dasselbe trifft auch auf Abwehrkollege Niklas Süle zu, der an einer Oberschenkelverletzung leidet.

Aktuell ist unklar, wann das Duo wieder eingreifen kann. Am Wochenende steht in der Bundesliga das Topspiel gegen RB Leipzig an, nächste Woche kommt es zum Rückspiel bei Atalanta und wenige Tage später zum Duell mit den Bayern.

Mehr Dazu
Neue Entwicklung

Cole Campbell wechselt leihweise von Dortmund nach Hoffenheim
Hohe Summe notwendig

Dortmund erhöht den Preis für Nico Schlotterbeck noch einmal
Für Leihe verfügbar

Der BVB macht sich Hoffnungen bei City-Profi Oscar Bobb
Neue Verteidiger

Der BVB hat bei Niklas Süle eine weitreichende Entscheidung getroffen
Intensive Gespräche

Der FC Basel plant Transfercoup mit BVB-Stürmer Julien Duranville
Mehr entdecken
Für Playoff-Partie

Heftiger Rückschlag: Nico Schlotterbeck fällt beim BVB aus

16.02.2026 - 11:27
Ruud Nijstad im Fokus

Bayern & BVB kämpfen mit Premier League-Klubs um Oranje-Talent

16.02.2026 - 11:15
Wo hat es Löcher?

Nico Schlotterbeck spricht mit den BVB-Bossen über die Kaderplanung

16.02.2026 - 10:55
Letzter grosser Vertrag

Guirassy plant nächsten Grossvertrag – Abschied im Sommer möglich

15.02.2026 - 11:58
Auch Arsenal interessiert

Nächster Topklub aus England beobachtet BVB-Star

15.02.2026 - 10:52
Als Schlotterbeck-Ersatz

Borussia Dortmund sondiert den Markt: Pavard erneut im Fokus

15.02.2026 - 09:42
Sebastian Kehl äussert sich

BVB gibt Infos zu angeblicher Deadline bei Nico Schlotterbeck

14.02.2026 - 10:39
Norweger ist umworben

BVB bestimmt das Preisschild für Julian Ryerson

13.02.2026 - 16:01
"Ein geiler Verein"

Mainz-Spielmacher Nadiem Amiri schwärmt für den BVB

12.02.2026 - 11:02
Rangnick will ihn

BVB-Profi Chukwuemeka könnte an der WM sensationell für Österreich auflaufen

11.02.2026 - 10:34