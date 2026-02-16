Heftiger Rückschlag: Nico Schlotterbeck fällt beim BVB aus

Borussia Dortmund muss am Dienstag im Champions League-Playoff-Spiel gegen Atalanta auf Abwehrchef Nico Schlotterbeck verzichten.

Wie der BVB am Montag mitteilt, leidet der 26-Jährige an muskulären Problemen und konnte das Abschlusstraining am Montag nicht mitmachen. Bereits jetzt ist klar, dass Schlotterbeck am Dienstagabend in Dortmund nicht auflaufen wird. Dasselbe trifft auch auf Abwehrkollege Niklas Süle zu, der an einer Oberschenkelverletzung leidet.

Aktuell ist unklar, wann das Duo wieder eingreifen kann. Am Wochenende steht in der Bundesliga das Topspiel gegen RB Leipzig an, nächste Woche kommt es zum Rückspiel bei Atalanta und wenige Tage später zum Duell mit den Bayern.