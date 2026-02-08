Julian Brandt lässt Vertragszukunft beim BVB offen

Julian Brandt steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung bei Borussia Dortmund. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft aus, Gespräche über eine Verlängerung finden zwar statt, ein Durchbruch ist bislang jedoch nicht in Sicht.

„Wir sind im Austausch, aber es gibt aktuell nichts Konkretes“, erklärte Brandt. Von einer Einigung sei man ebenso weit entfernt wie von einer endgültigen Entscheidung. Nach Informationen der «Ruhr Nachrichten» liegt dem Offensivspieler bereits seit Mitte November ein konkretes Angebot vor.

Dieses würde allerdings mit finanziellen Einschnitten einhergehen. Brandt selbst macht deutlich, dass er sich Zeit nehmen will. Eine Entscheidung über seine Zukunft will er frühestens im Sommer treffen. Es gehe um eine grundlegende Weichenstellung, die gut überlegt sein müsse.