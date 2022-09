Muskuläre Probleme: Gregor Kobel verpasst CL-Auftakt

Borussia Dortmund muss zum Auftakt in die Champions League auf Stammkeeper Gregor Kobel verzichten.

Der Schweizer Goalie kämpft mit muskulären Problemen, wie sein Verein kurz vor Anpfiff im Signal Iduna Park bekanntgibt. An Stelle von Kobel steht in Dortmund erstmals in dieser Saison Sommerneuzugang Alexander Meyer zwischen den Pfosten. Der 31-Jährige wechselte von Jahn Regensburg zum BVB.

ℹ️ Gregor Kobel steht heute aufgrund von muskulären Problemen nicht im Kader. — Borussia Dortmund (@BVB) September 6, 2022

psc 6 September, 2022 17:37