Polanski bleibt

Gladbach hat eine Trainer-Entscheidung getroffen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 17 Februar, 2026 16:09
Borussia Mönchengladbach steckt in einer Baisse: Seit sechs Partien ist der Bundesligist inzwischen sieglos. Trainer Eugen Polanski wird aber nicht angezählt.

Der 39-Jährige hat erst im Laufe dieser Saison für Gerardo Seoane übernommen. Nach einer «Probezeit» wurde er als Chefcoach bestätigt und mit einem Kontrakt bis 2028 ausgestattet. Nun steckt er mit seiner Mannschaft in einer ersten grösseren Krise. Laut «Bild» werden Sportchef Rouven Schröder sowie die Geschäftsführer Stefan Stegemann und Markus Arzt aber an Polanski festhalten.

Nach einer detaillierten Analyse streichen die Gladbach-Verantwortlichen die insgesamt weiterhin positive Entwicklung unter dem neuen Trainer heraus. Ein Ultimatum gegen den SC Freiburg am kommenden Sonntag gibt es nicht. Selbst bei einer Niederlage würde man an Polanski festhalten.

