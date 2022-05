Neben Favre: Auch Farke zählt bei Gladbach zum Favoritenkreis

Borussia Mönchengladbach soll für die Nachfolge von Adi Hütter vor allem zwei Trainer im Blick haben: Lucien Favre sowie Daniel Farke.

Am Samstag verkündete Adi Hütter seinen Abgang von Borussia Mönchengladbach nach nur einem Jahr. “Es gibt nicht den einen Grund, aufgrund dessen wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Es waren viele Dinge. Schon als ich im vergangenen Sommer hierhin gekommen bin, war nicht immer alles so einfach. Dann kam die Situation mit Max, die mich auch getroffen hat. Dann die vielen Verletzungen, ein paar herbe Niederlagen, die Derby-Pleiten. Diese Dinge waren am Ende auch mit ausschlagegebend”, sagte der Österreicher dazu.

Wie die “Bild” berichtet, zählen Lucien Favre und Daniel Farke zum Favoritenkreis auf den zur neuen Saison noch vakanten Trainerposten. Demnach hätten mit Favre sogar schon konkrete Gespräche stattgefunden. Ob es diese mit Farke ebenso schon gab, ist spekulativ. Letzterer war bis März noch Trainer beim russischen Erstligisten FK Krasnodar, legte sein Amt mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs jedoch nieder. Zuvor war er vier Jahre Coach bei Norwich City und führte die Engländer zweimal in die Premier League.

adk 15 Mai, 2022 16:51