FC Bayern legt Manuel Neuer neuen Vertrag vor

Über die Laufbahn von Manuel Neuer beim FC Bayern war zuletzt nicht alles klar. Offenbar will der deutsche Rekordmeister noch mal ein gemeinsames Jahr dranhängen.

Der FC Bayern soll eigentlich erst für März ein entscheidendes Meeting mit Manuel Neuer angesetzt haben, um über die gemeinsame Zukunft zu entscheiden. Nun scheint der deutsche Rekordmeister doch schon einen Vorstoss unternommen zu haben.

Wie der Journalist Nicolò Schira berichtet, haben die Bayern Neuer ein Angebot zur Vertragsverlängerung bis 2027 vorgelegt. Und warten nun auf eine endgültige Antwort des Tormanns dazu.

Wie sich Neuer entscheiden wird und zu welchen Konditionen die Offerte formuliert wurde, bleibt zunächst im Verborgenen. Neuer wird in einigen Wochen 40 Jahre alt.

In der laufenden Saison ist der ehemalige deutsche Nationaltorhüter noch immer die unumstrittene Nummer 1 bei den Bayern. Auf Sicht ist in München zwischen den Pfosten allerdings ein Generationenwechsel vorgesehen.