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Einzigartiger Look

Michael Olise rückt in Frankreich auf ganz spezielle Art und Weise ein

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 März, 2026 12:51
Michael Olise rückt in Frankreich auf ganz spezielle Art und Weise ein

Die Ankunft der französischen Nationalspieler im Camp in Clairefontaine ist immer auch ein wenig ein Mode-Event. So auch an diesem Montag, wo vor allem Bayern-Profi Michael Olise auffällt.

Der 24-Jährige hat sich für ein eher legeres Tenue mit Baggy-Hosen entschieden, fällt aber durch eine sehr besondere Mütze aus. Der gesamte Look von Olise ist in Schwarz gehalten:

Die Fotografen und Filmer haben den Topstürmer und dessen Teamkollegen bereits erwartet und können die besonderen Fotos und Filme in die Welt schicken.

Frankreich trifft in den kommenden Tagen in zwei Testspielen in den USA auf Brasilien und Kolumbien.

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