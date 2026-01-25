Silvan Hefti vor Wechsel in die MLS

Silvan Hefti steht offenbar kurz vor dem Abschied vom Hamburger SV. Der 28 Jahre alte Rechtsverteidiger soll in diesem Winter zu DC United in die MLS wechseln.

Beim HSV spielte der Schweizer unter Trainer Merlin Polzin sportlich keine Rolle mehr und kam weder in der ersten Mannschaft noch regelmässig in der Regionalliga zum Einsatz. Der Vertrag des Defensivspielers läuft zwar noch bis 2028, dennoch zeichnet sich ein Transfer ab.

Nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» erhält der HSV eine geringe Ablöse, die vor allem dazu dienen soll, Hefti den finanziellen Schritt in die USA zu ermöglichen, wo er ein niedrigeres Gehalt beziehen würde. Hefti war im Sommer 2024 nach Hamburg gekommen, bringt zehn Einsätze für die Schweizer U21 mit und wird aktuell von Transfermarkt mit 700.000 Euro bewertet.