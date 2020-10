Milot Rashica erhält nach geplatztem Transfer trainingsfrei

Werder-Profi Milot Rashica erhält von seinem Klub nach dem geplatzten Last Minute-Transfer erst einmal frei.

Wie Trainer Florian Kohfeldt mitteilt, ist der 24-Jährige in dieser Woche vom Training freigestellt. “Die letzten Tage waren für Milot nicht einfach, es ging viel hin und her. Daher haben wir uns dazu entschieden, ihm die Woche frei zu geben, um auf andere Gedanken zu kommen und dann den Fokus wieder voll auf Werder legen zu können. Jeder weiß um die Qualitäten von Milot, er wird in den kommenden Monaten sehr wichtig für uns werden.” Rashica steht bei Werder noch bis 2022 unter Vertrag. Am Montag stand ein Transfer zu Bayer Leverkusen zur Debatte. Die beiden Klubs konnten sich bezüglich der Ablösemodalitäten aber nicht einigen.

psc 6 Oktober, 2020 12:46